Batman Üniversitesinde Sertifika Töreni

Batman Üniversitesinde "Proje Döngüsü Yönetimi" sertifika töreni düzenlendi.

Batman Üniversitesinde "Proje Döngüsü Yönetimi" sertifika töreni düzenlendi.



Batman Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle "Proje Döngüsü Yönetimi" sertifikası töreni Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, üniversitenin araştırma üniversite olması yolunda ilerlediğini ifade ederek, öğrencilere seslendi. Rektör Durmuş, "Biz öğrencilik yıllarımızda atölyelerden çıkmazdık. Atölyelerden korkmayın, çalışmalarınızı buralarda yapın. Çalışmaktan korkmayın. Deneyler yapın, projeler üretin, üniversitemizin araştırma alanında ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Sizden isteğim elektrikli ve güneş enerjisinden çalışan araçlar yapmanız. Bu yolda ilerleyeceğinize inanıyorum, bunun tek yolu çalışmak atölyelere girmek" dedi.



Üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadetin Aksoy'dan aldı. Programa Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Toğrul, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadetin Aksoy'un yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı. - BATMAN

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