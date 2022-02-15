Batman Üniversitesi'nde Türkiye'nin En Büyük Bilişim Festivali Başlıyor - Son Dakika

Batman Üniversitesi'nde Türkiye'nin En Büyük Bilişim Festivali Başlıyor

Batman Üniversitesi\'nde Türkiye\'nin En Büyük Bilişim Festivali Başlıyor
Son Güncelleme: 15.02.2022 14:18

Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik ana temasıyla Türkiye'nin en büyük bilişim festivali, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde başlıyor.

17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak olan festival ile uluslararasılaşmak adına hızlı adımlarla ilerleyen Batman üniversitesi, alanında uzman katılımcıları bir araya getirerek en iyiyi hedefliyor. Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022)'nde yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getiren Batman Üniversitesi; bilişim çalıştayı, konferanslar, paneller, workshoplar, akademik bildiri kabulleri ile festival hazırlıklarını tamamladı.

Uluslararası Bilişim Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kongre kapsamında "Yılın En İyi Bilişim Girişim Ödülü'nün de sahibini bulacağını söyledi. Pandemiden kaynaklı olarak toplumda ortaya çıkan sosyal mesafe gereksinimi ile birlikte hayatımızın birçok alanında dijital teknolojileri kullanmak zorunda kaldığımızı anlatan Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Hibrit bir şekilde düzenlenecek olan kongrede alanında uzman çok önemli isimleri Batman Üniversitesinde misafir edeceğiz. Bu aynı zamanda ilimizin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. Uluslararası alanda gerçekleştirilen bilişim festivaline ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Batman Üniversitesi olarak gelişim, ilerleme ve akademik katkı sağlamanın yanı sıra üniversitemizin ve ilimizin adını uluslararası alanda duyurmayı hedefliyoruz. Bu nedenle kongre kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nde Türkiye'nin En Büyük Bilişim Festivali Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman Üniversitesi'nde Türkiye'nin En Büyük Bilişim Festivali Başlıyor - Son Dakika
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