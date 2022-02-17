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Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı - Son Dakika

Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı

17.02.2022 15:09
Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı

Batman Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 başladı.

Batman Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 başladı.

Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesindeki açılışta konuşan Vali Hulusi Şahin, Batman Üniversitesinin düzenlediği kongreye önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

"Son 50 yılda bilişim dünyayı tamamen değiştirdi." diyen Şahin, son 50 yıllık süreçte dahi önceki döneme göre önemli gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

Şahin, "Sadece radyonun bulunduğu, elektriğin çok sınırlı olduğu bir dünyaya doğduk ve 50 yıl içerisinde şimdi sanal evrenler konuşuluyor. Bu gerçekten inanılmaz bir sürat." dedi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir de üniversite olarak bu uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Kongrenin Batman'ın ve bölgenin tanıtımına da katkı sunacağını dile getiren Demir, "Kongremiz Doğu ve Güneydoğu'da bir ilk olma özelliği taşıyor. 16 firmanın destekleri ile Batman Üniversitesi öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşuyor. Bu öğrencilerimiz açısından bugün için bilgilendirme, bilinçlendirme, tanıtım, yarın için Batman Üniversitesi öğrencilerine birer staj imkanı, öbür gün öğrencilerin istihdam edilebileceği, işe girebilecekleri, bilişim sektöründe yer alabilecekleri bir imkan taşımakta." diye konuştu.

Demir, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Batman Üniversitesinin enerji alanında pilot üniversite seçildiğini hatırlatarak gelecek asrın enerji yüzyılı olacağını, kongrenin de dikilmiş bir tohum misali önemli bir çalışma niteliği taşıdığını aktardı.

Üç gün sürecek kongrede yerli ve yabancı bilim insanları bir araya gelecek, ayrıca bilişim çalıştayı, konferanslar, paneller, workshoplar düzenlenecek.

Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı
Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı
Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı
Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı

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Üniversite, Edebiyat, Bilişim, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesinde Uluslararası Bilişim Kongresi başladı - Son Dakika


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