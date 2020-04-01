Batman Üniversitesindeki uzaktan eğitimde ilk dersi Rektör Durmuş verdi - Son Dakika

Batman Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlandı.

Online olarak başlatılan ilk dersi, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş verdi.

Makine Mühendisliği Bölümü'nün "Isı transferi-2" dersini veren Durmuş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Durmuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitiminin yarıda kalmaması açısından uzaktan eğitimin önemine değindi.

Üniversite olarak uzaktan eğitim için hem canlı yayın hem de sisteme yükledikleri derslerle hazırlıklarını yaptıklarını belirten Durmuş, "YÖK'ün uzaktan eğitim programındaki ders müfredatlarımızı sisteme yükledik." dedi.

Öğrencilere "Evde kal" çağrısında bulunan Durmuş, bu şekilde aile büyüklerinin sağlığının da korunmuş olacağını söyledi.

Durmuş, "Büyükleri, memleketleri, milletimiz için evde kalsınlar. Bugünler elbet geçecek. Daha sonra normal örgün eğitimimize başlayacağız. Bugünleri de atlatacağız." diye konuştu.

Öğrenciler şifreleriyle sisteme girecek

Öğrencilerin kendi şifreleriyle sisteme girerek, derse katılabileceklerini belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Canlı olarak da ders yapacağız. Öğrencilerimizin sorularını cevaplandıracağız. Sınav sorularını da sunacağız. Onlardan da ödev olarak verdiğimiz soruların yanıtlarını alacağız. Bu şekilde interaktif bir şekilde öğrencinin de internet üzerinden katılımıyla ders yapacağız. Vize sınavlarımızı internet üzerinden yapacağız. Genel sınavımızı da daha sonra yaz dönemine erteleyeceğiz. İnşallah aydınlık günler, sağlıklı günler geldiğinde öğrencilerimizi sınava alacağız. Genel sınav için bu durum devam ederse YÖK'ün alacağı kararlar doğrultusunda bir çözüm bulacağız."