Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği

1 saat önce

Batman Üniversitesi Muharrem ayında 'Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kardeşlik Temalı Aşure Günü' etkinliği düzenledi.

Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği, System.String[]

Batman Üniversitesi Muharrem ayında 'Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kardeşlik Temalı Aşure Günü' etkinliği düzenledi.


Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile düzenlenen Aşure Günü etkinliğine üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel katıldı. Aşure günü etkinliğinde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik temasıyla bu yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinlik, ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Allah'tan dileyerek, bütün öğrenci ve personelimizin Aşure Günü'nü tebrik ediyorum. Aşure bu ayın Muharrem ayının en kıymetli günü ve gecesidir. Allah-ü Teala, birçok duayı Aşure Günü kabul etmiştir. Hazret-i Adem'in tövbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi Aşure Günü'dür. O nedenle Aşure duaların kabul günüdür. Rabbim devletimizin ve milletimizin birliğini ve dirliğini korusun, bizlerin de dualarını kabul buyursun" dedi.


Aşure Günü etkinliği konuşmasından sonra Rektör Durmuş, aşurenin ilk kepçesini doldurarak öğrencilere ikram etti. - BATMAN

Batman Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]