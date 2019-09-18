Batman Üniversitesinden Aşure Günü etkinliği

Batman Üniversitesi Muharrem ayında 'Birlik, Beraberlik, Dayanışma ve Kardeşlik Temalı Aşure Günü' etkinliği düzenledi.



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımı ile düzenlenen Aşure Günü etkinliğine üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel katıldı. Aşure günü etkinliğinde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik temasıyla bu yıl geleneksel hale getirdiğimiz ve üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinlik, ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını Allah'tan dileyerek, bütün öğrenci ve personelimizin Aşure Günü'nü tebrik ediyorum. Aşure bu ayın Muharrem ayının en kıymetli günü ve gecesidir. Allah-ü Teala, birçok duayı Aşure Günü kabul etmiştir. Hazret-i Adem'in tövbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi Aşure Günü'dür. O nedenle Aşure duaların kabul günüdür. Rabbim devletimizin ve milletimizin birliğini ve dirliğini korusun, bizlerin de dualarını kabul buyursun" dedi.



Aşure Günü etkinliği konuşmasından sonra Rektör Durmuş, aşurenin ilk kepçesini doldurarak öğrencilere ikram etti. - BATMAN