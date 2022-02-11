Batman Üniversitesi Tarımsal Üretime ve Bölgesel Kalkınmaya destek veriyor

10 Şubat 2022 tarihinde Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği tarafından düzenlenen ve Batman İl Temsilcisi İsa Akdaş moderatörlüğünde gerçekleşen "Diyar Diyar Tarım Ekonomisi Batman" paneline Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Batman Üniversitesi Sason MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Selçuk Kuru, Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hifzullah Akdaş katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Batman Üniversitesi Sason MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Selçuk Kuru, Batman Üniversitesinin her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de dış paydaşlarla iş birliği içerisinde olmaya ve ilgili sektörlere katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Batman Üniversitesinin bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak adına paydaşlarıyla yaptığı iş birliklerinin tümünün şehrimize fayda Sağlamasından üniversite olarak memnun olduklarını anlatan Kuru, Batman tarımının geliştirilmesine yönelik her çalışmada Batman Üniversitesi olarak yer almak istediklerini kaydetti.

Panelde Batman tarımının mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, kurumsal iş birlikleri ve kurumların tarımsal projeleri değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından panel sona erdi.