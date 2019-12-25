Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
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Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu

6 saat önce

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5), dünyada nadir görülen ölümcül 'NCL' olarak bilinen beyin erimesi hastalığına yakalandı.

Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu, System.String[]

BATMAN'da öğretmenlik yapan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5), dünyada nadir görülen ölümcül 'NCL' olarak bilinen beyin erimesi hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet'in tedavisi için 3 milyon lira ihtiyaç duyulmasının ardından Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu.

Türkiye'de ender görülen NCL (Nöronal Ceroid Lipfouscinosis) olarak bilinen beyin erimesi pençesindeki Emircan Abay'a teşhis geç konuldu. Hastalık, bu kez minik Ahmet'i pençesine aldı. Tedavi masrafları yüksek olan hastalıkla mücadele edemeyen eğitimci çiftin yardım talebine Batman Valiliği kayıtsız kalmadı.

İLK BAĞIŞ VALİDEN

Batman Valisi Hulusi Şahin, önceki gün makamında baba İhsan Abay ile görüşerek, oğlu Ahmet'in tedavi ihtiyacının karşılanması için komisyon kuracaklarını söyledi. Kurulan komisyona 10 bin lira bağış yapan Vali Şahin, "Böylesine bir olaya kayıtsız kalamayız. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her bir köşesinde devlet vatandaşının 24 saat yanında, emrindedir. Minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ailenin başka ihtiyaçları varsa onlar da karşılanacak" dedi.

'AHMET'İN DE EMİRCAN'IN DURUMUNA DÜŞMESİNİ İSTEMİYORUM'

İhsan Abay, oğlu Ahmet'in tedavi masrafının 3 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını biliyorduk. Milletimizin de el atmasıyla inşallah oğlumuz Ahmet Çınar'ı kurtaracağız. Ahmet çınar için 4 aydır uğraşıyoruz. Bugün Sayın Valimiz Hulusi Şahin'in desteğiyle yardım toplama komisyonu kurduk. Para toplanırsa Ahmet Çınar'ın tedavisi yapılacak. Ahmet'in de Emircan'ın durumuna düşmesini istemiyorum. Hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç olan 3 milyon TL'nin toplanmasıdır" diye konuştu.

İhsan Abay, oğlu Ahmet için kampanya kapsamında Batman Ziraat Bankası şubesinde açılan hesaba destek olmalarını talep etti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:18 Kaynak: DHA
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