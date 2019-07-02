Batman Valiliği, belediyenin logo değişimine izin vermedi

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Batman'da koca dehşeti: Gelmezsen çocuğumuzu da alıp 100 adamı öldüreceğiz

EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak

Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı