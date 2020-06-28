Batman Valiliği: Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini... - Son Dakika

Batman Valiliği: Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini...
Batman Valiliği: Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Batman Valiliği: Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 01:27 Kaynak: AA
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