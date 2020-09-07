Batman Valiliği'nden açıklama - Son Dakika

Batman Valiliği bazı sosyal medya hesapları ile yerel basın organlarında "6 çocuklu Şut ailesi hayırsever ve yetkililerden yardım bekliyor" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yapılan araştırmada Şut ailesinin başta elektrik tüketim desteği olmak üzere Ekonomik Destek Programından yararlandığı ayrıca aileye bugüne kadar 48 bin 189 Türk Lirası ayni ve nakdi yardım yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ailenin 6 çocuğunun olduğu ve 3 çocuğun şartlı eğitim desteğinden, 3 çocuğun da Şartlı Sağlık desteğinden faydalandıkları, ailenin halen elektrik tüketim desteğinden yararlandığı,

aileye, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ekonomik Destek Programı kapsamında her ay 1 1100,53 TL yardım yapıldığı, aileye her gün Sosyal sıcak yemek yardımının yapıldığı, yerel bir gazetede çocukların oyuncak talebi üzerine ailenin tüm çocuklarına oyuncak hediye edildiği, hayırsever vatandaşlarının aileye iş ve ev imkanı sunduğu, SYDV tarafından aileye bugüne kadar 48.189,00 TL ayni ve nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir."