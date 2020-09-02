Batman Valiliği'nden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgentürk'ün yazısıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Batman Valiliği, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Özgentürk'ün yazısında Batman özelinde sosyolojik ve psikolojik uzmanlık gerektiren alanlarda temel araştırmaların dahi yapılmadığı, söz konusu yazarın bir öğretmen dostundan duyup aktardığını iddia ettiği ifadelerin bilimsel verilerden, gazetecilik ilke ve misyonundan uzak olduğu belirtildi.

Batman'da meydana gelen intihar olaylarının derinlemesine araştırıldığı kaydedilen açıklamada, 2019 yılı ocak ayından bu yana Batman Valiliği adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Batman İli İntihar Olaylarını Araştırma Komisyonu"nun kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bilhassa ergen intihar ve intihara teşebbüslerine dair derinlemesine ve çok yönlü çalışmalar tarafımızca yürütülmektedir. Halihazırda yürütülmekte olan çalışma kapsamında tamamlanmış intihar vakalarının aile ve yakınlarıyla müntehirin psiko sosyal durumu aydınlatılmaya çalışılırken, aile bireyleriyle talepler doğrultusunda psikolojik görüşmeler sağlanmakta veya gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir." denildi.

Batman'daki intihar olaylarının Türkiye genel verilerine oranının yüzde 0,5 olduğu bildirilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Batman'ın intihar ve intihara teşebbüs verilerinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye genel verileriyle dikkat çekici bir farklılığının olmadığı görülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri göz önünde bulundurulduğunda Batman'ın Türkiye genel verilerine oranın yüzde 0,5, Güneydoğu Anadolu Bölgesi verilerine oranın ise yüzde 5 olduğu görülmektedir."