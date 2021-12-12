Batman Valiliği SYDV'den bakıma muhtaç yaşlılara ev temizliği hizmeti - Son Dakika

Batman Valiliği Sosyal ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine temizlik hizmeti sunuluyor.

SYDV'nin Vefa Projesi kapsamında kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumda düşkün ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Vakıf tarafından tespit edilen 100 yoksul ve yaşlı vatandaşın ev temizliği, bu alanda görev yapan personel tarafından yapılıyor. Tespit edilen 100 kişinin evi ayda iki kez istihdam edilen kişilerce temizleniyor, çamaşırları yıkanıyor, ütüleri yapılıyor, bulaşıkları yıkanıyor, diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

SYDV Müdürü Beşir Arslan, AA muhabirine, Vefa Projesi kapsamında hasta, kimsesi olmayan yaşlı ve engelli 100 vatandaşın evde bakım hizmetlerini yerine getirdiklerini belirterek, 15 günde bir olmak üzere evlerini baştan sona temizliyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde bulunan perde, halı ve elbiselerini alıp çamaşırhanelerimizde yıkayıp, ütülüyoruz ve aynı gün içerisinde teslim ediyoruz." dedi.

Arslan, proje kapsamında sabun, sıvı sabun, çamaşır suyu ve deterjan gibi hijyen malzemeleri kendilerinin sağladığını kaydetti.

Vatandaşlardan 84 yaşındaki Hediye Şeker, uygulamadan son derece memnun olduklarını, devletin şefkat ve merhamet elini hissettiklerini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.