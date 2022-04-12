Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması - Son Dakika

Batman Valiliği, dolandırıcılıkla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman'da veya başka illerden art niyetli kişilerin Vali Hulusi Şahin, Valilik Özel Kalem Müdürü Özgür Yılmaz veya başka bir kamu kurumunun yöneticisinin adını kullanarak, engelliler için solunum cihazı, tekerlekli sandalye gibi yardım talebi adı altında iş adamlarından para talep edildiği belirtildi.

Dolandırıcıların verdikleri banka hesap numaralarına para yatırılmasının, bu şekilde vatandaşların dolandırılmak istendiğine dair duyumlar alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Batman Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi bulunmamaktadır. Muhtaç, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın ise Batman Valiliğinin 0488 213 1001, Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunması rica olunur."