Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması

12.04.2022 14:30
Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması

Batman Valiliği, dolandırıcılıkla ilgili açıklama yapıldı.

Batman Valiliği, dolandırıcılıkla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman'da veya başka illerden art niyetli kişilerin Vali Hulusi Şahin, Valilik Özel Kalem Müdürü Özgür Yılmaz veya başka bir kamu kurumunun yöneticisinin adını kullanarak, engelliler için solunum cihazı, tekerlekli sandalye gibi yardım talebi adı altında iş adamlarından para talep edildiği belirtildi.

Dolandırıcıların verdikleri banka hesap numaralarına para yatırılmasının, bu şekilde vatandaşların dolandırılmak istendiğine dair duyumlar alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Batman Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi bulunmamaktadır. Muhtaç, engelli veya diğer başvuru sahibi tüm vatandaşlarımıza yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) tarafından yapılmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın ise Batman Valiliğinin 0488 213 1001, Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunması rica olunur."

YORUMLAR
500
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Batman Valiliği, Özgür Yılmaz, Batman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu! Genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşına not bıraktığı öne sürüldü
14:30 Pitbullunu saldırttığı öne sürülen sanık mahkemede kendini böyle savundu: Bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:24 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak?
14:16 Destan bu akşam ekranlarda! Batuga sağ mı yoksa öldü mü?
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:44:12. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Valiliğinden dolandırıcılık açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement