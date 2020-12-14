Batman Valiliğinden kağıt toplayan gencin darp edildiği iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Batman Valiliği, kentte darp edildiği iddia edilen gencin, sokağa çıkma kısıtlamasını maskesiz bir şekilde ihlal ettiği ve polise defalarca mukavemet gösterdiği için hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlenip evine gitmesi yönünde ikazda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan kağıt toplayan bir gencin polis tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada Y.İ'nin (20) hırsızlık, tehdit, kasten yaralama suçlarından 21 ayrı suç kaydının olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında ilimiz Turgut Özal Bulvarı Bozooğulları kavşağında 20 yaşlarında bir şahsın maskesiz bir şekilde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı görülmüştür. Şahıstan kimliğini ibraz etmesi istenmiş, ancak mezkur şahıs kimlik ibraz etmeyerek görevlilere mukavemette bulunmuştur. Görevlilerce kontrol altına alındıktan sonra şahıs kimliğini teslim etmiştir." denildi.

Y.İ'nin "Bana daha dün akşam ceza yazıldı, bana bir daha ceza yazamazsınız." diyerek polislere karşı mukavemetini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Şahsın mukavemetini devam ettirmesi üzerine ekip istenmiş, gelen ekip tarafından Y.İ bölgeden uzaklaştırılmıştır. Aynı şahıs saat 16.00 sıralarında bu kez Emniyet kavşağına gelmiş, maskesiz ve izinsiz olarak dolaşması nedeniyle durdurulmuş ve kimliği sorulmuştur. Y.İ görevlilere burada da mukavemet etmeyi sürdürmüştür. Bunun üzerine adı geçen şahısla ilgili idari yaptırım tutanağı düzenlenmiş ve evine gitmesi yönünde ikaz edilip bölgeden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.