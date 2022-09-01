Batman'da anız yakanlara üst sınırdan ceza uygulanacak - Son Dakika
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Batman'da anız yakanlara üst sınırdan ceza uygulanacak

01.09.2022 18:50
Batman'da anız yakanlara üst sınırdan ceza uygulanacak

Batman Valisi Ekrem Canalp, anız yangınlarıyla mücadelede cezai müeyyidelerin en üst sınırdan uygulanacağını ifade etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, anız yangınlarıyla mücadelede cezai müeyyidelerin en üst sınırdan uygulanacağını ifade etti.

Vali Canalp başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda anız yangınları mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve arazilerde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ve Silvan ilçelerinde anız yangınlarıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Vali Canalp, toplantıda, anız yakanlara en üst sınırda cezai müeyyide uygulanacağını söyledi.

Kent merkez ve ilçelerinin yanı sıra Diyarbakır'ın Bismil ve Silvan ilçelerinde çiftçilere anız yangınlarının zararları konusunda bilgilendirici faaliyetlerin yürütülmesini isteyen Vali Canalp, anız yangınlarının doğaya, yaban hayatına, çevre ve insan sağlığına verdiği zararların etkin bir şekilde vatandaşlara anlatılmasını istedi.

Bu kapsamda bilgilendirici broşürlerin hazırlanması, reklam panosu, sosyal medya ve internet mecralarında gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışması talimatı veren Canalp, "Vatandaşlarımız anız yangınına karşı duyarlı ve dikkatli olmalı. Anız yangınları ile mücadelede cezai müeyyidelerin en üst sınırda uygulanacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Toplantıda alınan karar gereği, 2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 lira idari para cezası uygulanacak.

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallelerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Toplantıya Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, Sason, Kozluk, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Bismil ve Silvan kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan vekili, ilgili kurum müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve ilçe tarım müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da anız yakanlara üst sınırdan ceza uygulanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Batman'da anız yakanlara üst sınırdan ceza uygulanacak - Son Dakika
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