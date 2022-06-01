Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti

01.06.2022 13:44
Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Vekilliği görevini de yürüten Canalp, sabahın erken saatlerine gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Gercüş Karapınar Beldesi Belediye Başkanı Samir Özhan, kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılandı.

İlçe ziyaretinde esnafları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Vali Canalp, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Sinanoğlu'ndan bilgi aldı.

Vatandaşlar, Vali Canalp'ın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Vali Canalp daha sonra Hasankeyf ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek AK Parti'li kadınlardan SMA hastası Ebrar bebeğe destek
Kaynak: AA

Gündüz Günaydın, Ekrem Canalp, Hisarcık, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement