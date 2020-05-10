Batman Valisi Hulusi Şahin, 100 yaş üzeri ve şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, 100 yaş üzeri ile şehit annelerini ziyaret etti.

Vali Şahin, beraberinde eşi Ebru Şahin ve Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ile Gültepe Mahallesi'nde 12 çocuk, 50 torun sahibi 101 yaşındaki Meyro Özenç'in evinde Anneler Günü'nü kutladı.

Özenç'te Vali Şahin'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra, 2001'de Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Selahattin Baysoy'un annesi Şerife Baysoy'un Fatih Mahallesi'ndeki evine geçen Şahin, şehidin annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye verdi.

Vali Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bütün illerinde şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki annelerin ziyaret edildiğini belirterek, "Batman'da 100 yaş üzeri 52 tane annemiz var. Onlara da uzun ömürler sağlık ve sıhhatler diliyoruz. Şehit annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık sıhhat ve uzun ömürler diliyoruz." dedi.