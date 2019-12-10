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Son Dakika Güncel Batman Valisi Hulusi Şahin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin AA'nın

Batman Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Vali Şahin, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.


Oy kullandığı fotoğrafları yorumlayan Şahin, "Anadolu Ajansı her yıl bu çalışmayı yapıyor, çok güzel fotoğraflar gerçekten. Haberciler aynı zamanda fotoğrafçılık sanatının da en güzel örneklerini veriyorlar aslında. Tebrik ediyorum, üç kategoride de gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Bazıları benim yaşamımla da yakından ilişkiliydi. Çıldır Kaymakamlığı yapmıştım, donmuş göl fotoğrafı beni 20 yıl öncesine götürdü. Kırıkhan nüfusuna kayıtlı olduğum için Kırıkhan'ın da ben de yeri farklı oradan bir fotoğraf var, beni oraya götürdü." ifadelerini kullandı.

Vali Hulusi Şahin, Diyarbakır annelerini konu alan Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" fotoğrafının terörle mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.

En anlamlı bulduğu fotoğrafın ise Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğraf olduğunu dile getiren Şahin, "Çünkü iki mücadele de çok kutsal ve olmazsa olmaz mücadele. Yani hem cephede ülkenizi savunuyorsunuz hem de ekonomik savaşta da ülkenizi savunuyorsunuz. İkisinden birini eksik bırakırsanız kaybedersiniz. Hepsi anlam yüklü, hepsi de çok güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Akdeniz, Çıldır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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