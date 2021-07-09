Üye Girişi
Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti

09.07.2021 23:32

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti Batman Valisi Hulusi Şahin Türkiye ve dünyada seyir eden Covid-19 mücadelesinde en güçlü silah olarak kullanılan aşıya dikkat çekti.

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin Türkiye ve dünyada seyir eden Covid-19 mücadelesinde en güçlü silah olarak kullanılan aşıya dikkat çekti.

Batman'da özel bir AVM'de aşı standını ziyaret eden Şahin, Batman'daki ve Türkiye'deki aşı durumu hakkında bilgi verdi. Batman'da aşı oranların çok düşük olduğunu ve özellikle gençlerin aşı olmaktan kaçındığını belirten Şahin, aşının gerekliliği hakkında gençlere çağrıda bulundu. Türkiye'de ulaşılabilirlik açısından en kolay şeyin aşı olduğunu söyleyen Şahin, aşının negatif etkilerini cahillik olarak algıladığını belirterek, "Arkadaşlarımız herhangi bir randevu almadan da bu aşı noktalarımızda aşı olabiliyorlar. Belediyenin içinde var, valilikte var, Atatürk Parkında var, mobil ekiplerimiz var hatta Cuma namazından sonra cami cemaatine hizmet verecek şekilde oralara da gidiyoruz. Yani her noktada kalabalığın olduğu vatandaşımıza ulaşabileceğimiz her noktaya sağlık ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyorlar. Böylece hedefimiz aşıda mavi rengi yakalayabilmek. Şu anda Türkiye'nin en kötü diyelim aşıda en aşağıda olan 10 ili arasındayız. Batman için bu kabul edilebilir bir durum değil. Hızlı bir şekilde bizler de diğer şehirlerin seviyesine doğru geleceğiz. Şu an itibariyle Batman'da 200 bin aşı rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ama hala yüzde otuz beşin biraz üzerinde devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde yüzde ellilerin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Aracılığınızla özellikle gençlere hitap etmek istiyoruz çünkü yaşlılarımızın oranı gayet güzel gençlerimiz son dönemde nedense çok aşı konusunda istekli değiller. Belki ilgililerin azlığından belki vakit bulamadıklarından belki de bana bir şey olmaz nasıl olsa ben gencim düşüncesinden mi artık bilemiyorum. Ama gençlerimize şunu söyleyeyim özellikle bu delta varyantı denilen yeni mutasyon gençlerimizi hasta ediyor ve oldukça da ağır geçiyor ve Türkiye'ye de delta varyantı geldi. Dolaysıyla hastalık bana bulaşmaz demesinler. Bunun yanında hastalığa siz biçare olmanın yanında başkalarının da, sevdiklerinize de hastalık bulaştırma tehdidi ile karşı karşıyasınız. Dolaysıyla gençlerimizin aşıya önem vermeleri ve aşılanmalarını özellikle aracılığınızla istiyorum. Rica ediyorum. Benim iki kızım var 18 yaşın üstünde ikisi de aşı oldular. Dünyada 2 milyara yakın insan aşı oldu. Bazılarının tezviratlarını aşının bir takım negatif etkilerinin olduğuna dair olumsuz laflarını ben cahillik olarak tanımlıyorum ve itibar edilmemesini tavsiye ediyorum. Aşı şu an da bu hastalıkla ilgili elimizdeki mücadele de elimizdeki tek silah. Bu silahı kullanalım. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten başka devletlerde çoğu ülkelerde olmayan büyük bir imkan sundu. Yeteri kadar bol miktarda aşı var. Aşıda çeşitlilik var istediğiniz aşıyı da tercih edebiliyorsunuz. ve dünyada da hızlı aşıya kolay ulaşabilen, ücretsiz ulaşabilen çok az sayıda ülkelerden biridir Türkiye. Bunun da kıymetini bilelim ve aşı olalım" dedi.

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti
Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti
Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti
Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti

COVIRAN Bereket, Türkiye, Batman, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 04:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement