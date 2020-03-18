Batman Valisi Hulusi Şahin, cerrahi maske üretimi yapan atölyeyi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman Valisi Hulusi Şahin, cerrahi maske üretimi yapan atölyeyi ziyaret etti - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, cerrahi maske üretimi yapan atölyeyi ziyaret etti

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) cerrahi maske üretimi yapan firmayı ziyaret etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin, cerrahi maske üretimi yapan atölyeyi ziyaret etti, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) cerrahi maske üretimi yapan firmayı ziyaret etti.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle Batman OSB'de penye üretimi yapan bir firma, sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapmaya başladı.


Firmayı ziyaret eden Vali Şahin, firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu'ndan üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Batman'ın sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacının yanı sıra iç ve dış piyasaya yönelik talepleri karşılamak için gece gündüz demeden üretim yaptıklarını belirten Kaptanoğlu, 550 kişinin çalıştığı üretim tesisinde günde 500 bin adet maske ürettiklerini, hedeflerinin günlük üretim kapasitesini 3 milyona çıkarmak olduğunu söyledi.

Şahin'in incelemeler sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Batman, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:38 Kaynak: AA

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