Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı, ardından ilçedeki muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin Gercüş ilçesinde bağ ve bahçe malzemesi dağıtım törenine katıldı, ardından ilçedeki muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Vali Hulusi Şahin, İçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan ve MHP İlçe Başkanı Burhan Keskin tarafından Özel İdare binası bahçesinde karşılandı. Vali Şahin karşılamanın ardından bağ ve bahçe malzeme dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Vali Şahin, "Bağcılığı iyi pazarlayabilesek onun çeşitli versiyonlarını kullanabilirsek Gercüş gibi 10 tane ilçeyi ve halkını kalkındırır. Yeter ki doğru çalışalım doğru üretelim. Bütün mesele nedir bağ kültürünü kaybetmemek bağa bakmak zor bir iş yani bayağı bakım isteyen bir iştir. Bunu çocuklarınıza öğretmezseniz bu bağlar kısa bir süre sonra elinizden kaçacaktır. Bu yüzden yeni nesilleri bu işe alıştırmaya çalışın ki onlarda öğrensin. Nasıl makaslanır, nasıl budanır, nasıl hizmet yapılır bunu da yeni nesillere öğretin. Öğretmezseniz bağı çok çabuk bir şekilde kaybedebiliriz" dedi.


Vali Şahin törenin ardından kaymakamlık ziyaretinde bulunarak İlçe Kaymakamı Mevlüt şekerci'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Gercüş Kültür ve Konferans Salonunda muhtarlarla buluşan Vali Şahin, periyodik olarak muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Vali Şahin, "Her ay muhtarlarımızla toplanmaya gayret ediyoruz. Bir işletme ihalesi yapıp bütün ilçeler il ve köyler dahil olmak üzere bütün köylerimizin içme sularını depolarını ve bu depoların sağlıklı bir şekilde klorlanmasını bir firmaya vermeyi düşünüyoruz. Böylece bu işi sizin sırtınızdan alıp biz yürüteceğiz. Bir firma aracılığı ile düzenli olarak depolarınızın bakımını kontrolünü vanaların çalışıp çalışmadığını içme suyunun klorlanıp klorlanmadığını kontrol edip eksiklerinizi tamamlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklar yapıyoruz. Buda yaklaşık olarak 8 milyonluk bir iştir" diye konuştu.


Konuşmanın ardından, muhtarların, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şahin, not alarak sorunların çözümü konusunda gerekenin yapılacağını ifade etti. - BATMAN

Hasan Gündüz, Jandarma, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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