Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında Şafak Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla görüştü.

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesinin düzenlediği "Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Şafak Mahallesinde gerçekleşti.

Millet bahçesinde düzenlenen programa, Belediye Başkan yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Vali Şahin, yürütülen çalışmalarla ilgili vatandaşlardan sabır beklediklerini söyledi.

"Buranın 30 yıllık meselesi olan alt yapı problemini 6 ayda bitirdik. Sabrederseniz biz de size hizmet ederiz. Biraz sabır gösterilmesine ihtiyacımız var." diyen Şahin, Şafak Mahallesinin millet bahçesi yapılmasından sonra çehresinin değiştiğini belirtti.

Şahin, kentte şu an aydınlatma çalışmaları yaptıklarını, kenti şehir mobilyaları ile güzelleştirdiklerini dile getirerek, "Şehri dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz " dedi.

Fen İşleri Müdürü Arif Çelebi ise Şafak Mahallesine 11 bin ton asfalt döktüklerini, bunun maliyetinin 4,5 milyon lira olduğunu anlatarak, alt yapı çalışmaları ile bu maliyetin 11 milyon liraya ulaştığını kaydetti.