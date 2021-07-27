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BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ - Son Dakika

BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ

27.07.2021 15:32

BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranına ilişkin yaptığı uyarıda kabusun tekrar geri döndüğünü ifade ederek, "Maalesef kötü bir haberim var. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaşadığımız kabus maalesef tekrar geri döndü.

BATMAN Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakaları ve düşük aşılama oranına ilişkin yaptığı uyarıda kabusun tekrar geri döndüğünü ifade ederek, "Maalesef kötü bir haberim var. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaşadığımız kabus maalesef tekrar geri döndü. Geçen sene bakarsanız vaka sayılarında füze seviyesinde bir artış olmuştu. Bu yıl da maalesef benzeri bir artışla karşı karşıyayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de aşının en az uygulandığı kentler arasında yer alan Batman'da koronavirüs vaka sayılarında da artış sürüyor. Gülistan Caddesi'nde kurulan aşı standına gelen Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti.

'BUNLAR SADECE BİRER RAKAM DEĞİL BİRER CAN'

Vali Şahin, kentte tedavileri süren hastaların sayısıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, sadece rakam olmadığı, birer can olduklarına vurgu yaptı. Batman'da günlük vakası sayısının 200 dolayında olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Batman'da hastanelerde ve ayrıca 100 ekiple ev ev dolaşarak aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Maalesef kötü bir haberim var. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaşadığımız kabus maalesef tekrar geri döndü. Geçen sene bakarsanız vaka sayılarında füze seviyesinde bir artış olmuştu. Bu yıl da maalesef benzeri bir artışla karşı karşıyayız. Vaka sayıları Kurban Bayramı öncesi 50 seviyesinde olurken bugün 200'ün seviyesine çıktı. Yani 4 katı kadar bir artışla karşı karşıyayız. Bu hastanede yatan hastaların sayısına da yansıdı. Bayramdan önce 0 entübe, bir iki entübe 4-5 yoğun bakım servisinde hasta yatarken, şu anda Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde yoğun bakımda 16 hasta tedavi görüyor, 6 vatandaşımız da entübü servisinde yatıyor. Bunlar sadece birer rakam değil birer can, bizim hemşerilerimizdir" dedi.

'BATMAN MERKEZ ŞU ANDA EN KÖTÜ DURUMDA'

Batman kent merkezinde aşılama oranın kötü bir durumda olduğunu anlatan Vali Şahin, şunları söyledi:

"İnsanların hayatının tehlikeye girmesi ana sebebi maalesef birtakım duyarsız davranışlarımızdır. ya aşı olmaktan uzak durmak, ya da maske mesafe ve hijyen kurallarına uymamaları insanların hayatını tehlikeye atıyor. Enteresan bir şey ilçelerimiz aşılamada merkez ilimizden daha iyidir. Gercüş ve Hasankeyf ilçelerimizde turuncu seviyesine gelmiş durumda. Batman merkez şu anda en kötü durumdadır. Bunu tersine çevirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Örnek Gercüş, Hasankeyf illerinde vaka sayıları düşük ama aşılama oranı da yüksek. Batman'da ise aşılama vakaları düşük, yoğun bakım ve entübe hastaları çok fazladır."

'YOĞUN BİR DENETİM FAALİYETİNE GİRİYORUZ'

Vali Şahin, artan vakalar nedeniyle kent genelinde yoğun bir denetim faaliyetini başlatılacaklarını ifade ederek, "Dün itibarıyla toplantılarımızı yaptık. Yoğun bir denetim faaliyetine giriyoruz. Özelikle maske denetimini yoğun bir şekilde denetleyeceğiz. Vatandaşlarımız sanki maske kalkmış gibi bir tavır içerisinde olduklarını görüyoruz. Maskeyi umursamadıklarını görüyoruz, öyle bir şey yok. Maske kuralı aynen devam ediyor. Sokakta çarşıda ve kapalı yerlerde maskelerimizi takacağız. Maske takmamanızın tek şartı var, en yakınındaki insan arasında 1,5 metre uzak açık alanda olmanız ve kimsenin olmaması o zaman maske takmayabilirsiniz. Bunun dışında maskelerimizi takacağız ve bunun denetimi mutlaka yapacağız. Aşı kampanyalarımızı yoğun bir şekilde devam ediyoruz, özellikli kamu çalışanlarının aşılanması için çabalar sürüyor" diye konuştu.

'HASTALARIN ÇOĞUNDA DELTA VİRÜSÜ BELİRTİSİ VAR'

Batman'da tedavileri süren koronavirüs hastalarında Delta virüsü tespit edildiği belirten Vali Şahin, "Gülistan Caddesi'ndeyiz, bu esnafın yeniden kapanma gibi bir tahammülü var mı? Bence yok. Biraz esnafımıza dikkat edelim, biraz kendimizi düşünelim, bunun içinde aşı olalım ve kurallara uyalım. Aşılama ile ilgili aşı olmak isteyen iş yerleri gibi destek vermeye hazırız, bulundukları iş yerlerine aşılama yapabiliriz. Bunun dışında bazı şehirlerde aşı olanlara yüzde 10 indirim kampanyaları var, bunu bizim esnafımızda yapabilir. Batman'dan topyekun bir aşılama seferberliği bekliyoruz. Hedefimiz önce turuncuya, sonra mavi renklerine dönmektir. Bu konuda her şey yapacağız. Yeni vakaların hemen hemen tamamında Delta virüsü belirtisi var" ifadelerini kullandı.

BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ
BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ
BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ
BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ
BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ

Gülistan Caddesi, COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATMAN VALİSİ: MAALESEF KABUS GERİ DÖNDÜ - Son Dakika


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