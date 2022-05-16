Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı - Son Dakika
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Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı

16.05.2022 14:37

Batman Valiliğine atanan Ekrem Canalp, düzenlenen törenin ardından Edirne'den ayrıldı.

Batman Valiliğine atanan Ekrem Canalp, düzenlenen törenin ardından Edirne'den ayrıldı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Vedalaşma sırasında Vali Canalp'in gözlerinin dolduğu görülürken, Ayten Canalp gözyaşlarını tutamadı.

Motosikletçiler konvoyla uğurladı

Edirne'deki motosiklet kulüplerinin üyeleri, motosikletleriyle geldikleri törende, Vali Canalp'e kente kazandırdığı motor sporları ve kamp karavan merkezi için pankartla teşekkür etti.

Vedalaşmaların ardından tören mangasını selamlayan Canalp, daha sonra törene katılanlara "Hepiniz Allah'a emanet olun, hakkımız sizlere helal ediyorum, hakkınız helal edin." diyerek valilikten ayrıldı.

Vali Canalp'in makam aracına, motosikletli yunus timleri ve motosikletçiler kent çıkışına kadar eşlik etti.

Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı

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Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı VALİ CANALP EDİRNE'DEN AYRILIRKEN DERİN BİR HUZUR İÇERİSİNDEYİM VALİ CANALP EDİRNE'DEN AYRILIRKEN DERİN BİR HUZUR İÇERİSİNDEYİM

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı - Son Dakika


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