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Batman Valisi Şahin, Atatürk Parkı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Batman Valisi Şahin, Atatürk Parkı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi

11.02.2022 17:41
Batman Valisi Şahin, Atatürk Parkı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Atatürk Parkı'nda yapılacak genişletme çalışmasıyla cami projesini yerinde inceledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Atatürk Parkı'nda yapılacak genişletme çalışmasıyla cami projesini yerinde inceledi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polis Şube binasının yıkılarak Atatürk Parkı'na dahil edilmesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı alanda cami yapılması projesini hakkında yetkililerden bilgi alan Şahin, gazetecilere, Batman Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğüne yeni bina yaptıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü için yapılan binanın bitme aşamasında olduğunu belirten Şahin, "Şuan da binamızın kaba inşaatı bitti. İnce işçiliği devam ediyor. Tahmin ediyorum nisan gibi, Emniyet Müdürlüğümüz buradaki unsurlarını taşımak suretiyle bu arsayı bize teslim edecek. Biz de bu arsa da mevcut binaları yıkacağız." dedi.

Yıkılacak bina yerine su oyun parkı yapılacağını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"ltını otopark olarak düşünüyoruz. Bugün de burada olmamızın sebebi de aslında bu. Ağaçların durumuna bakarak, altına otopark koyduğumuz zaman ağaçlara zarar vermeden bunu başarabilir miyiz buna bakacağız. Bunun araştırmasını yapacağız. Eğer yapamazsak ağaçtan mı vazgeçeceğiz, otoparktan mı vazgeçeceğiz? Tabi ki de otoparktan vazgeçeceğiz. Ağaçlardan vazgeçmeyeceğiz."

Parka dahil edilecek alanda cami yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Şahin, "İşte buraya cami yapılacak, bina yapılacak falan diyorlar. Halbuki biz buraya bina da yapmayacağız, cami de yapmayacağız. Camiyi yapacağımız yer, parkın tam ters istikametinde yine Atatürk Parkına komşu olan Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan alandır, burası değildir. Cami projesinin park projesinden bağımsız bir proje. Cami projesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün protokolü çerçevesinde yürütülen bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Batman, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin, Atatürk Parkı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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