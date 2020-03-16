Batman Valisi Şahin: "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin: 'Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor' - Son Dakika

Batman Valisi Şahin: "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 Korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

Batman Valisi Şahin:

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 Korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.


Vali Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, ilçe kaymakamlar, Sason, Hasankeyf, Gercüş ile Beşeri belediye başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Vali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile birlikte basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemler ve son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.


"Adli süreç başlatıldı"


Özellikle Batman'da şeytani bir dürtü ile hareket eden sosyal medya fitnesinin olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bunu anlamakta ben zorlanıyorum bu işten niye zevk duyar bir insan bunu anlamak mümkün değil. Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla sanki valilik basın duyurusu gibiymiş öyle bir süs vererek Batman'da 3 korona virüs görüldü işte geçmiş olsun gibi bozuk bir Türkçe ile tekrardan böyle bir kelime yok Türkçede gibi ifadelerle sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili adli süreç başlatıldı. Böyle paylaşımlarla halkı korkuya paniğe yayanlarla ilgili gereği adliyemiz tarafından yapılıyor. Daha öncede benzeri bir haber sanki bir haber ajansının haberi gibiymiş kopyalanarak demek ki bunlar hep aynı bir merkezden çıkıyor. Bilemiyorum Türkiye'nin başka şehirlerinde yöneticiler bizim uğraştığımız bu gibi fitne işleri ile uğraşıyorlar mı ama biz maalesef başka işlerimizin yanında bu tür yalan haberlerinde yok etmek için ayrıca bir caba sarf ediyoruz" diye konuştu.


"Vatandaşlarımızın uyması gereken kurallar var"


Vatandaşların kesinlikle uyması gereken kurallarının olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu hususta öncelikle Batman genelinde dikkati vermemizi gereken hususu paylaşmak istiyorum. Dün akşam bir düğüne gittim düğün gayet kalabalıktı ve çok yakın temas halinde bu insanlar eğleniyordu. Bu riskli bir durum oradan çıktım eve doğru gelirken Beşiktaş Galatasaray maçı varmış bütün kafeler çay ocakları ağzına kadar doluydu yine üst üste insanlar maç izliyordu. Aynı şekilde taziye evleri benzeri görüntüler kafeler, lokantalar aynı şekilde okullar tatil oldu çocuklarımız sokaklarda sanki bu bir kar tatili gibi eğlenme içerisindeler durum bu değil bizlerin kişisel olarak yapmamız gerekenler var öncelikle zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Çocuklarımızı da bu anlamda korumak durumdayız. Ayrıca taziyelerde kişisel hijyene taziye evlerin kendisinin hijyenine düğünlerde mümkünse eğer imkanı varsa düğünleri erteleyelim imkanı yoksa da hijyene dikkat edecek şekilde kişisel mesafelerimizi olabildiğince uymaya çalışalım. Herkes kendi pozisyonu göz önüne alsın eğer kırgınlık hissediyorsanız ya ateş yada gribal enfeksiyon durumu varsa sizde kesinlikle başka insanlardan temasta bulunmakta uzak durun ve 184'tü hemen arayın. Umre ziyareti için kutsal topraklara dönen Batmanlılar da sadece 3 tanesinde ateş bulgusu vardı. Onlarında negatif çıktı. Diğer umre ziyareti yapan vatandaşlarımız evlerinde istirahat ediyorlar. 14 günlük süre bitmedi bu vatandaşlarımızın ziyaret kabul etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum         
12:10
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman Valisi Şahin: "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]