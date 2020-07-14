Batman Valisi Şahin'den 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü mesajı - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında, milletçe eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunun bir kez daha yaşandığını belirtti.

Türk halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı onurlu ve güçlü bir duruş sergilendiğini vurgulayan Şahin, mesajında şunalara yer verdi:

"Milletimizin kahraman evlatları bu elim gecede hainlerin zapt ettikleri tankların önünde durmuş, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper ederek, tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile bu hainlere geçit vermemiş ve darbe girişimi akamete uğratılmıştır. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası uğruna sabaha kadar meydanları dolduran ve hain darbecilere direnerek, istiklali ve istikbali uğruna canı pahasına ülkesini savunan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."