Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür - Son Dakika

Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür

Batman Vali Hulusi Şahin, beraberinde yöneticilerle birlikte Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür, System.String[]

Batman Vali Hulusi Şahin, beraberinde yöneticilerle birlikte Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Vali Şahin, hasat döneminde anız yakmayan çiftçilere teşekkür etti.

Bismil Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Batman Vali Hulusi Şahin, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Bismil İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç, kurum amirleri, çiftçi ve muhtarlar katıldı. Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün'ün anız yangınlarının doğaya, insan sağlığına, yaban hayvanlarına ve toprağa verdiği zararlara ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Bismil Kaymakamı Türkmen ve Batman Valisi Hulusi Şahin birer konuşma yaptı.

Anız yakılarak toprağa çok büyük bir zararın verildiğini belirten Vali Şahin, "Farkında olarak veya olmayarak toprağa büyük zarar veriyoruz. Komşunun nefes almasını engelleyerek, ona zarar vererek iyi bir Müslümanlık ve iyi bir insanlık örneği sergilemiyoruz. Komşumuz zaten bizden bizar, hiç dili ve savunması olmayan kurdun ve kuşun hesabını nasıl vereceğiz" dedi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, anız yakmayan çiftçilere teşekkür etti

Geçen yıl da anız yakılmaması için Bismil Kaymakamlığının da destek verdiği toplantıda mısır üreticilerini anız konusunda uyaran Vali Şahin, hasat döneminde anız yakmayan çiftçilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, Batman, Anız, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür - Son Dakika

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