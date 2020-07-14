Batman Valisi Şahin'den koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Batman Valisi Şahin'den koronavirüs uyarısı

Batman Valisi Hulusi Şahin, koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşları uyardı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, koronavirüs (Kovid-19) konusunda vatandaşları uyardı.

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Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin koronavirüs (Kovit-19) salgını konusunda mart ayına kadar iyi bir sınav verdiğini ancak Ramazan Bayramı'ndan sonra vaka artışlarının yaşandığını söyledi.

Batman'da 15 Haziran'dan pik noktasına ulaştığını kaydeden Şahin, vaka sayılarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Özellikle kısıtlamaların kaldırılması, düğün salonları ve çocuk parklarının açılmasıyla birlikte vakalarda artış yaşandığını dile getiren Şahin, vatandaşları gelecek Kurban Bayramı konusunda uyardı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Eğer kurallara uyarsak Kurban Bayramında iyi bir noktaya geleceğiz. Eğer Kurban Bayramını da Raman Bayramı gibi geçirirsek yine Batman için zor günler geliyor demektir. Bundan dolayı vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen bayramda kucaklaşmaları, sarılmaları bir sonraki bayrama erteleyelim ve sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat edelim. Büyüklerimizin ve kendi sağlığımız için bu çok önemli."

Ramazan Bayramı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin'den koronavirüs uyarısı - Son Dakika
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