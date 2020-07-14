Batman Valisi Şahin'den Kurban Bayramı öncesi korona virüs uyarısı - Son Dakika

Batman Valisi Şahin'den Kurban Bayramı öncesi korona virüs uyarısı

Vali Hulusi Şahin:

"Kurban Bayramını Ramazan Bayramı gibi geçirirsek, yine Batman için zor günler geliyor demektir"

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte arttan korona virüs vakalarına dikkat çekerek Kurban Bayramını Ramazan Bayramı gibi geçirmeleri durumunda Batman için zor günlerin geleceğini söyledi.

Batman Valisi Şahin, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Vali Şahin, kentte artan korona virüsü vakalarına dikkat çekerek, Kurban Bayramını da Ramazan Bayramı gibi geçirmeleri durumunda Batman için zor günlerin geleceğini ifade etti. Vali Şahin, "Teşhis ve tedavi konusunda rakamlarımız oldukça iyi ancak maalesef Ramazan Bayramından sonra Batman'da bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldık. Bu vaka artışından dolayı bizim pik seviyemiz ancak Haziran 15'inde oluştu. Şuanda yeniden bir düşüş geldi. Gözlemliyoruz ancak özelikle kısıtlamaların kaldırılması ve düğün salonların açılması, çocuk parkların açılması, çocuklarımız parklarda bahçelerde oynuyor biraz vurdumduymazlıkla beraber maalesef rakamlarda kıpırdama yaşadık. Eğer üç kurala uyarsak Kurban Bayramından sonra Batman'da iyi durumlara geleceğiz. Ama Kurban Bayramını da Ramazan Bayramı gibi geçirirsek yine Batman için zor günler geliyor demektir. Onun için vatandaşlarıma sesleniyorum lütfen Kurban Bayramında kucaklaşmaları, sarılmaları bir sonraki bayrama erteleyelim, sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene lütfen uyalım. Büyüklerimizin sağlığı için kendi sağlığımız için bu durum çok önemli" dedi.