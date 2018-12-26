Son Dakika Haberleri: Batman Valisi Şahin'den Siirt Valisi Atik'e Ziyaret

Batman Valisi Şahin'den Siirt Valisi Atik'e Ziyaret

1 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Batman Valisi Şahin'den Siirt Valisi Atik'e Ziyaret, System.String[]
Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Valilik girişinde Vali Atik tarafından karşılanan Vali Şahin, valilik şeref defterini imzaladı.


Vali Atik, makamında ağırladığı Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Şahin de Siirt'te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atik, Şahin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Batman, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye İçin Kritik Açıklama ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:33:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman Valisi Şahin'den Siirt Valisi Atik'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]