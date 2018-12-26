Batman Valisi Şahin'den Siirt Valisi Atik'e Ziyaret
1 saat önce
Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Batman
Valisi Hulusi Şahin, Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Valilik girişinde Vali Atik tarafından karşılanan Vali Şahin, valilik şeref defterini imzaladı.
Vali Atik, makamında ağırladığı Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Şahin de Siirt'te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.
Atik, Şahin'e Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniye hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA
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