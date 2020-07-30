Batman Valisi Şahin'den yol kontrol ve uygulama noktalarına ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatiline ilişkin, "Vatandaşlarımız bu yıl toplu taşımadan ziyade özel araçlarıyla trafiğe çıkma eğiliminde. Bundan dolayı yollarımız daha kalabalık. Tüm ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde." dedi.

Şahin, bayram tedbirleri kapsamında bazı jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek, personele çalışmalarında başarı diledi.

Durdurulan araç sürücülerine trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Şahin, vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, kentin pek çok noktasında denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sıkı denetimlerin bayram boyunca süreceğini bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın 'Trafikte her yıl daha iyiye' inisiyatifi çerçevesinde birçok uygulama yapılıyor. Biz de Batman'da bu uygulamaları titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz trafik kazalarının sayısını azaltmak. Son 3, 4 yılda gayet başarılı sonuçlar aldık. Bu yıl daha hassas bir dönem. Çünkü vatandaşlarımız bu yıl toplu taşımadan ziyade özel araçlarıyla trafiğe çıkma eğiliminde. Bundan dolayı yollarımız daha kalabalık. Tüm ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde."

Batman'da taziye ziyaretleri yasaklandı

Vali Şahin, kentte koronavirüsle mücadelede de yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara değinen Şahin, "Batman'da taziyeler yasaklandı. Bu sadece taziyeevlerini değil her yerdeki taziyeleri kapsıyor. Vefatları ve taziyeevlerini de yakın takip altına alıyoruz. Buralardaki denetimleri çok sıkı tutacağız. Düğünlerle ilgili olarak da saat 22.00'de bitmiş olacak. Bununla ilgili hem düğün salonlarını hem de bunun dışındaki düğünleri kontrol edeceğiz." dedi.

Şahin, sahada ellerinden gelen tüm çalışmaları yapmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.