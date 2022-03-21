Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

21.03.2022 15:01
Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde down sendromlu çocuklarla görüştü.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde down sendromlu çocuklarla görüştü.

19 Mayıs Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocuklar çeşitli sportif faaliyetlere katıldı. Oyunlar oynayıp, şarkılar söyleyen çocuklar aileleri ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığından görevliler tarafından yetenek taraması yapıldı.

Etkinliğe katılan Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte down sendromlu bireylerin aileleri ile aktivitelerde bulunduğunu belirtti.

Aynı zamanda yetenek taraması da yapıldığını dile getiren Şahin, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

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Down Sendromu, 21 Mart, gençlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika


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