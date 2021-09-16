Batman Valisi Şahin esnaf ile görüştü, kaçak et hususunda önlemler alınacağını belirtti - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, sektör buluşmaları kapsamında esnaf ile görüştü, kaçak et konusunda önlemler alınacağını söyledi.

Şahin, sektör buluşmalarının 5'incisini kırmızı et üretimi ve satışı yapanlar ile lokanta esnafı gerçekleştirdi.

Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, Batman İvme Et Entegre Tesisleri Sorumlusu Turan Songur, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Şakir Doğanay, kasaplar ve lokanta temsilcileri katıldı.

Kasaplar Derneği Başkanı Rüzgar ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Doğanay, sektörün yaşadığı sorunları paylaştı.

Vali Şahin, kaçak et sorununa ilişkin, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün şehrin giriş ve çıkışlarında belirli noktalarda kaçak et hususunda önlemler alacağını belirterek, kontrol noktaları olduğunu, denetimleri sıkı bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

"Et, mezbahanede kesilecek, kasaba gidecek, kasaptan da lokanta ya da yemek fabrikaları alacak. Bunun mekanizması budur. Bunun dışında yan yollara kimse kalkışmasın." diyen Şahin, kaçak etlerin vergi kaybına da yol açtığını aktardı.

Şahin, "Büyük bir vergi kaybı var. Bu kayıp dışılığın, vatandaşa da zararı var." dedi.

"Şehrin içerisinde hayvan beslemek olmaz. Modern bir şehrin içerisinde inek, koyun beslenir mi? Bunları bırakacağız. Kentin dışında köylerimiz, arazilerimiz var. Buralarda, uygun yerlerde besicilik yapmaya devam edecekler. Hayvancılık organize sanayi bölgesi çalışmalarımız devam ediyor." diyen Şahin, lokanta işletmecilerine de uyarıda bulundu.

Şahin, "Lokantalardan almış oldukları eti, mutlaka mühürlü ve usule uygun almalarını istiyoruz. Kaçak olmayan et alsınlar. Bakın çok ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.