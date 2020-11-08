Batman Valisi Şahin, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Şahin, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batman'da kaçak binalara müsaade etmeyeceklerini belirten Şahin, "Kaçak binaları hem ceza yazıyor hem yıkıyoruz. İnsanların hayatını kurtarıyoruz. Bugüne kadar 35 kaçak bina yıktık." dedi.

Şahin, "Şehir çok dinamik. Düzenli nüfus artışı var. Sermaye, girişimci ruh, genç nüfus var. Geleceğe umutla bakan bir şehir. Bu şehrin önünü açmak, imarla olur." diye konuştu.

Anız yangınlarına değinen Şahin bu konuda geçen sene epey başarı sağladıklarını ancak bu sene istedikleri verimi alamadıklarını aktardı.

Şahin, bu sorunla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.