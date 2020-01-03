Batman Valisi Şahin, Gercüş'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Batman Valisi Şahin, Gercüş'te incelemelerde bulundu

6 saat önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Şahin, Gercüş'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan tarafından Özel İdare binası bahçesinde karşılanan Şahin, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yapımı süren çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan şahin, muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin vatandaşlara en güzel imkanları sunmak, çocuklara iyi bir gelecek sağlayabilmek olduğunu söyledi.

İlçenin güzelliklerle anılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Şahin, bu çalışmalar için huzur ve güven gerektiğini kaydetti.

Şahin, huzur ile tarım, sanayi ve turizmde de gelişmenin sağlanacağını aktardı.

Vali Şahin daha sonra Gercüş Öğretmenevinde düzenlenen yemekte okul müdürleriyle bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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