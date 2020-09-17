Batman Valisi Şahin, Hasankeyf'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankef ilçesini ziyaret etti.

Vali Şahin, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ve kurum müdürleri tarafından Kaymakamlık bahçesinde karşılandı.

Kaymakam Öztürk'ü ziyaret eden Şahin, görevinde başarı diledi.

Hükümet Konağındaki konferans salonunda düzenlenen, muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının son hızla devam ettiğini söyledi.

Alt yapı sorunlarına yönelik çalışmaların da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Şahin, ilçede turizmin canlanması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini, devletin bütün imkanlarının Hasankeyf için seferber edildiğini aktardı.

Daha sonra muhtarların sorunlarını dinleyen Şahin, taleplerin çözümü için ilgili kurum yöneticilerine talimat verdi.

Toplantıdan sonra ilçede devam eden alt yapı çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yapan Şahin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.