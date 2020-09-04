Batman Valisi Şahin: "İnşallah kışa iyi bir şekilde gireceğiz" - Son Dakika

Batman Valisi Şahin: "İnşallah kışa iyi bir şekilde gireceğiz"

BATMAN - Batman Belediye Başkan Vekili ve Batman Valisi Hulusi Şahin, korona virüs denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ülke geneline yapılan Covid-19 denetimleri Batman'da da gerçekleşti. Batman Valisi Hulusi Şahin, korona virüs denetimlerine katıldı. Denetimler sırasında Vali Şahin kadın işletmecilere gül verdi. Esnaf ve vatandaşları tedbirler konusunda uyaran Vali Şahin, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Son 15 gündür Batman'da çok yoğun denetim ekipleri oluşturduklarını belirten Vali Şahin, "Bugün Türkiye'nin tüm ilerinde ilçelerinde olduğu gibi Batmanımızda bir genel denetim günü. Bunu sık sık yaptığımız İçişleri Bakanlığımız genelgesi doğrultsun da bizde bu denetimlere nezaret etmek üzere hem de esnafımızla bir arada olalım diye bu sefer Edip Solamaz bulvarımıza çıktık. Yaklaşık 1 saate yakın esnafımızı ziyaret ettik. Tedbirlere uymaları konusunda kendilerini bilgilendirdik. Hemen hemen bütün esnafımızın da tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Son 15 gündür Batman'da çok yoğun denetim ekipleri oluşturduk ve çok yoğun denetimler yaptık. Bunun sonucunu da son günlerde alıyoruz, rakamlar Ağustosun 12'sini baz alırsak üçte birlere kadar inmiş durumda, Batman iyiye gidiyor. Bugün Sağlık Bakanımız Diyarbakır'daydı, İl sağlık müdürümüz de toplantıya katıldı. Sayın Bakanımız orda memnuniyetini ifade etmişler. Eğer vatandaşımız tedbirlere uyarsa maske hijyen ve mesafe kuralarına uyarsa bizde denetimlerimizi devam ettirdiğimiz sürece bunu başaracağız. Batman'da inşallah sonbahara kışa çok daha iyi bir şekilde gireceğiz. Pandemi iletinden inşallah kurtulacağız" dedi.