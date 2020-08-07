Batman Valisi Şahin: "Kızılay immün plazma bağış merkezi kuracak" - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, " Kızılay, kentte immün plazma bağış merkezi kuracak." dedi.

Vali Şahin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde bulundu.

Denetimler sırasında açıklama yapan Şahin, Kovid-19 hastalarının tedavisinin, daha önce il dışından immün plazma getirilerek sağlandığını söyledi.

Batman'da bu tedavi için plazma alınacak bir merkezin olmadığını anlatan Şahin, "Kızılay yetkilileri ile görüştük. Uygun bir yeri Kızılay'a tahsis ettik. Bir hafta içerisinde Kızılay, burada immün plazma bağış merkezini kuracak." diye konuştu.

Şahin, merkezin kurulmasıyla kentteki gönüllü donörlerden alınacak plazmaların hastalığın tedavisinde kullanılacağını belirtti.