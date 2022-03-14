Batman Valisi Şahin, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Batman Valisi Şahin, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2022 16:20
Batman Valisi Şahin, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Şahin, Sağlık Müdürlüğünü ziyaretinde sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Doktorlar ve sağlık çalışanları ile de görüşen Şahin, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların çok kıymetli olduğunu, bu sektörün mümtaz meslek gruplarından olduğunu ifade etti.

"Bizim bu kadar itibarlı olan bir mesleğe gözümüz gibi bakmamız lazım." diyen Şahin, büyük fedakarlıklarla görev yapan hekimlerin tıp bayramını kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Şahin, "Doktorlarımızın bundan sonraki meslek hayatlarında yapılacak yeni düzenlemelerle çok daha tatmin oldukları ve verimli çalışabilecekleri imkanlar gelecektir." dedi.

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Tıp Bayramı, 14 Mart, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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