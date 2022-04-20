Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu

20.04.2022 17:29
Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

Vali Şahin, 10. Sektör Buluşmasını Emek Sanayi Sitesi esnafıyla gerçekleştirdi.

Vali Şahin, Sanayi Sitesi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sanayi Sitesi içerisine 5 milyon liralık asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Esnafın sorunlarının tek tek çözüleceğini ifade eden Şahin, kendisine iletilen konuların takipçisi olacağını kaydetti.

Programda, bazı kurum amirleri ve belediye başkan yardımcıları, Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu

YORUMLAR
500
Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı Yoğun bakımlarda Kovid-19 vakası kalmadı Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı Batman'da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı

Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:43:31. #1.11#
SON DAKİKA: Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement