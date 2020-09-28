Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Seyitler Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Şerzan Kurt Parkında gerçekleşen buluşmada Vali Şahin, ilgili birim müdürlerine sorunları not aldırırken eksikliklerin hızlı bir şekilde çözülmesi talimatı verdi.

Mahalle buluşmaların ikincisini yaptıklarını kaydeden Vali Şahin, özellikle 2021'de yapacakları çalışmaları şimdiden planlamak istediklerini söyledi.,

Vali Şahin, "Ağırlıklı olarak belediye çalışmaları sorulduğu için vatandaşlarımızla belediye birim amirlerimizi buluşturduk ancak başka konularda olduğu için Emniyet Müdürümüz, il sağlık müdürümüz, milli eğitim müdürümüz ve diğer müdürlerimiz de aramızdalar. Buradaki amacımız halkımıza nasıl daha iyi hizmet edebilirizdir. Bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın yanı sıra kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.