Batman ve Mardin'de "27 Mayıs darbesi" kınandı - Son Dakika
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Batman ve Mardin'de "27 Mayıs darbesi" kınandı

27.05.2022 16:55
Batman ve Mardin'de "27 Mayıs darbesi" kınandı

Batman ve Mardin AK Parti teşkilatlarınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı nedeniyle açıklama yapıldı.

Batman ve Mardin AK Parti teşkilatlarınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı nedeniyle açıklama yapıldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığında bir araya gelen teşkilat mensupları adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Kadir Şeker, 27 Mayıs darbesinin milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını bildirdi.

Şeker, "Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti MKYK üyesi Şaziye Gündüz ile partililer katıldı.

Mardin

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da parti binası önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını, bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini söyledi.

27 Mayıs darbesinin de milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını kaydeden Kılıç, vesayetçi odakların en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını, milletin darbeler ve darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarının bozduğunu ifade etti.

Demokrasiye ve iradeye düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Millete ve hizmete sevdalı kadrolarla Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassıada, ismi değiştirilerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır."

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Kaynak: AA

Mardin, Batman, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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