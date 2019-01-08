Son Dakika Haberleri: Batman ve Niğde Şehit Yakınları Dayanışması

Batman ve Niğde Şehit Yakınları Dayanışması

1 saat önce

Yurt içindeki şehit aileleriyle gazilerin tanışma ve dayanışma programı kapsamında Niğde'ye giden Batman ve Sason şehit yakınları dernek başkanları ve üyelerinden oluşan bir heyet Niğde şehit yakınları derneğini ziyaret etti.

Batman ve Niğde Şehit Yakınları Dayanışması, System.String[]
Yurt içindeki şehit aileleriyle gazilerin tanışma ve dayanışma programı kapsamında Niğde'ye giden Batman ve Sason şehit yakınları dernek başkanları ve üyelerinden oluşan bir heyet Niğde şehit yakınları derneğini ziyaret etti.

Şehit ailelerine ziyaret programı kapsamında Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ile dernek üyeleri 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Demir ve kardeşi Soner Demir ile bir araya gelen Batman heyeti, derneklerin dayanışmasının önemli olduğunu vurgulayarak aralıklı olarak bir araya gelme kararı aldı. Niğde ziyaretinde beraberinde hazırladıkları Türk Bayrağı filografiyi, Sason balı ve Batman hatırası isimliği şehit Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Demir'e takdim eden Sason Dernek Başkanı Mütalip Çelik ile beraberinde bulunan heyet daha sonra Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geçerek Başkan Ömer Demir ve üyeleri ile yapılacak faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulundu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Sason, Niğde, Batman, Güncel
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