Batman ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Batman ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

02.09.2022 23:20
Batman ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Batman ve Ordu'da 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman ve Ordu'da 9 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına, toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Batman merkez, Sason ilçesi ve Ordu ilinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda, 3 kilo 437 gram esrar, 193 gram toz esrar, 22 adet ecstacy hap, 2,19 gram metamfetamin, 2,96 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Aynı dosya çerçevesinde tutuklu bulunan 2 şüpheli şahısla birlikte toplamda yakalan 9 şüpheli şahıs hakkında soruşturma devam etmektedir" denildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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