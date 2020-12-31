Son dakika haberi! Batman ve Rize'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Batman ve Rize'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

BATMAN - Batman ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen ve sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü, destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 28 Aralıkta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Batman'da 9 şüpheli şahıs, Rize'de 1 şüpheli şahıs toplam 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.