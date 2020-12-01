Batman ve Siirt'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Batman ve Siirt'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerine çekildikleri görüldü.

Cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekiplerinin denetimi sürüyor.

Siirt

Siirt'te de uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik yaşandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Güres Caddesi ve Hükümet Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis araçlarından kısıtlamanın başladığı anonsu yapıldı.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda polis ekiplerince denetim yapıldı.