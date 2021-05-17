Batman ve Şırnak'ta tarımsal sulama sezonu başladı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Batman ve Şırnak'ta tarımsal sulama sezonunun başladığını bildirdi.

Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak'ta 20 Mart'ta, Batman'da ise 26 Nisan'da sulama sezonun açıldığını belirtti.

"Batman'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 141 bin 840 dekar tarım arazisi sulanacak. Batman'da sulu tarımla 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 120 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Şırnak'ta ise 24 bin 930 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülkemiz ekonomisine 21 milyon lira katkı sağlanması amaçlanıyor." ifadelerini kullanan Yıldız, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu diledi.

Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."