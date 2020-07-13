Batmanlı 15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı - Son Dakika

Batmanlı 15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı

Batmanlı 15 Temmuz gazileri Abdullah Ağaya ve Ayhan Taşdemir, 4 yıl önce FETÖ hain darbe kalkışmasına nasıl karşı koyduklarını ve o gece yaşadıklarını anlattı.

Batmanlı 15 Temmuz gazileri Abdullah Ağaya ve Ayhan Taşdemir, 4 yıl önce FETÖ hain darbe kalkışmasına nasıl karşı koyduklarını ve o gece yaşadıklarını anlattı.

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FETÖ üyelerinin 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi 4'üncü yılına girdi. 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan Batmanlı gazi Abdullah Ağaya, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 45 günlük ikizlerini bırakarak darbe girişiminini karşısında durduğunu söyledi. Ağaya, "Kalkışmayı duyar duymaz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne geçtim. Orada darbecilerle karşı karşıya geldik. Onlara karşı hiçbir an geri adım atmadık. Geri çekilmediğimizi gören FETÖ'cüler bana direkt ateş ederek sağ bacağımdan yaralandım. 3 ay boyunca hastanede tedavi gördüm. Hastanede doktorun bana söylediğine göre yarım saat daha geç kalsaydım kan kaybından hayatımı kaybedecektim. Ben de benim için vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın düşmemesi ve Cumhurbaşkanımızın sağlının önemli olduğunu söyledim. Bana bir kurşun isabet etti, ama böyle bir durumda bilsem ki bin kurşun isabet edecek yine darbeye karşı dururum. 10 tane çocuğum olsa da yine bırakır çıkarım. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğim. Hastanede ilk gözümü açtığımda akılıma ilk gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın yaşayıp yaşamadığıydı. Yaşadığını öğrenince çok mutlu oldum. İnanılmaz ama FETÖ'cüler asker kıyafeti giyerek gözlerini kırpmadan bizlere sıktılar" dedi.


"FETÖ'cü hainler rastgele üzerimize ateş açtı, 9 defa ameliyat geçirdim"


Darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ayhan Taşdemir de "İstanbul'a sezonluk olarak çalışmaya gitmiştim. Yaz aylarında her yıl mevsimlik olarak gider dönerdim. 15 Temmuz 2016'da hain darbe kalkışması esnasında iş dönüşü eve geldiğimde televizyonda bir hareketlilik olduğunu gördüm. Daha sonra bir darbe kalkışması olduğunu öğrendim. Bekar evinde 8 kişi beraber yaşıyorduk. Kardeşlerim de vardı benimle. Bir şeyler yapmak istedik ama ne yapacağımıza karar veremedik. Daha sonra darbe bildirisinin televizyonda okutulmasının ardından, Cumhurbaşkanımızın televizyona bağlanarak darbe kalkışmasının olduğunu söylemesi ve milleti darbeye karşı direnmeye davet etmesinin üzerine kardeşlerimle beraber İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün önüne geçtik. Oraya yetiştiğimde 10 bine varan bir kalabalığın olduğunu gördüm. Ben ve kardeşlerim birbirlerimizden hiç kopmadık. Emniyetin kısa sürede vatanına bağlı güvenlik küvetleri tarafından kurtarıldığını gördük, polis araçlarından sürekli Belediyenin kontrol altına alındığı ve vatandaşların o yöne gitmesi gerektiği anonsları yapılıyordu. Orada bulunan mahşeri kalabalığını bir kısmı Belediye ye doğru yöneldi. Diğer yarısı da valiliğe doğru gitti. Ben ve kardeşlerim ellerimizdeki bayraklarla belediyeye doğru gittik. Oraya vardığımızda bütün giriş ve çıkışların tutulduğunu gördük. Belediye ye girmeye çalıştık. FETÖ'cüler üzerimize rastgele ateş açmaya başladı. Ben hastanede 9 ayrı ameliyat geçirdim. Uyandığımda akılıma ilk gelen şey darbecilerin başarılı olup olmadığıydı. Sorduğum ilk soru buydu. Çok şükür ki vatanına bağlı güvenlik güçleriyle kahraman vatandaşların direnciyle FETÖ'cülerin bertaraf edildiğini ve vatan hainlerine gereken dersin verildiğini öğrendim. Daha sonra geldim şimdi memleketimde yaşıyorum. Hain darbe kalkışmasının üzerinden 4 yıl geçmiş. Aklımda kalanlara bakacak olursak, o geceye dair hiç bir şey unutmamışız. Bu gün yine olsa aynı kararlılıkla yine karşı çıkarız" diye konuştu.


2 şehit kardeşi Mutalip Çelik de, "Devletimizi, milletimizi ve bayrağımızı korumak için gazi olan 15 Temmuz gazilerimiz ile birlikteyiz. Gerçekten gazilerimizden dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Gazilerimiz diyor ki gözlerimizi açtığımızda ilk sorduğumuz soru devletimiz bölündü mü bölünmedi mi, o hainler amaçlarına ulaştı mı, ulaşmadı mı, Cumhurbaşkanımız sağ mı, değil mi bunları soruyorlar. Diyorlar ki çocuklarımız olduğu halde aklımıza ilk gelen devletimizin bekası ve Cumhurbaşkanımız olmuştur" şeklinde konuştu. - BATMAN

İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:29 Kaynak: İHA

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