Batmanlı Ahmet için yardım seferberliği sürüyor - Son Dakika

Batmanlı minik Ahmet Çınar'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Beyincik erimesi hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ahmet için "Cimrinin silahı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kozluk 29 Ekim Konferans Salonunda sahnelenen oyundan elde edilecek gelir, Ahmet'in tedavisi için ailesine bağışlanacak.

Kaymakam Osman Bilici, oyundan önce yaptığı konuşmada, Ahmet'e umut olmanın herkes için insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bu tür hastalıklar herkesin başına gelebilir. Toplum olarak elimizden geldiğince destek olmalıyız. Burada sahnelenen oyunun amacı küçük bir katkı da olsa Ahmet'e destek olmak içidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oyunu, Kaymakam Bilici'nin yanı sıra Tabur Komutanı Selim Kasacı ve çok sayıda vatandaş izledi.